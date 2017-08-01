«Спартак» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Московский «Спартак» взял верх над новокузнецким «Металлургом» (5:1) в стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области.
В составе победителей отличились Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Владислав Провольнев, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл, к проигравших - Сергей Коростин.
Ранее сегодня «Ак Барс» в овертайме обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.
3 августа «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», а «Кузня» днем позже встретится с нижегородским «Торпедо».
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