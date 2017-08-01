Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» обыграл новокузнецкий «Металлург» на Кубке губернатора Нижегородской области

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» взял верх над новокузнецким «Металлургом» (5:1) в стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области.

В составе победителей отличились Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Владислав Провольнев, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл, к проигравших - Сергей Коростин.

Ранее сегодня «Ак Барс» в овертайме обыграл «Автомобилист» со счетом 4:3.

3 августа «Спартак» сыграет с «Автомобилистом», а «Кузня» днем позже встретится с нижегородским «Торпедо».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Михнов: У грабителей были почти сутки были, чтобы все успетьНападающий «Автомобилиста» Алексей Михнов рассказал об инциденте с пропажей экипировки игроков екатеринбургской команды перед матчем с «Ак Барсом» на арене в Нижнем Новгороде.Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем НовгородеПолиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению хоккеистов «Автомобилиста», сообщивших о пропаже из раздевалок коньков и личных вещей перед стартовым матчем Кубка губернатора Нижегородской области с «Ак Барсом».Хоккеистов «Автомобилиста» обворовали на турнире в Нижнем НовгородеНакануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали.Борис Михайлов: ЦСКА стал играть в пас, порой в ущерб делуБорис Михайлов похвалил московских армейцев по результатам двух контрольных матчей с «Сибирью» (4:0, 5:2).Петерис Скудра: На Кубке губернатора «Торпедо» важно определиться с ребятами, которые поедут на второй сборГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что предстоящий турнир на Кубок губернатора Нижегородской области поможет определить состав команды на сезон.
Футбол
Аксель Витсель: Луческу было плевать, что Шатов в России – суперзвезда
Хоккей
Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде
Футбол
Вагиз Хидиятуллин: «Зенит» выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
Футбол
Навас подписал с «Севильей» контракт на четыре года
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
кубок губернатора нижегородской области
кубок губернатора нижегородской области