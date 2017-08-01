Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Фернандо забил лучший гол тура

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ по делу. 

– И справедливо, и по игре. Шалимов ведь сказал, что «Спартак» мог выиграть 4:0, если бы реализовал свои моменты. Хотя первый тайм был абсолютно равный. «Краснодар» мог забить, моментов было достаточно, но «Спартак» был лучше в реализации моментов. Что касается второго тайма, красно-белые почти ничего не позволили сопернику, контролируя центр поля и матч. Считаю, что Фернандо забил лучший гол тура. Очень красиво исполнил штрафной, да и в целом провел отличный матч, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru. 

После трех туров у москвичей 5 очков, у краснодарцев 6.

Кокорин, Фернандеш или Фернандо? Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Маурисио близок к подписанию контракта с «Динамо»Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Жозе Маурисио близок к подписанию контракта с московским «Динамо».Александр Бубнов: Пейчинович и Кверквелия смотрятся надежноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Анжи» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ.Ари показал прооперированное колено (фото)Бразильский нападающий «Локомотива» Ари разместил в инстаграме фотоснимок своего колена после операции.«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 3-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Футбол
Аксель Витсель: Луческу было плевать, что Шатов в России – суперзвезда
Хоккей
Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде
Футбол
Вагиз Хидиятуллин: «Зенит» выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
Футбол
Навас подписал с «Севильей» контракт на четыре года
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лукас Фернандо
Лукас Фернандовсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости