Александр Бубнов: Фернандо забил лучший гол тура

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» обыграл «Краснодар» (2:0) в матче 3-го тура РФПЛ по делу.

– И справедливо, и по игре. Шалимов ведь сказал, что «Спартак» мог выиграть 4:0, если бы реализовал свои моменты. Хотя первый тайм был абсолютно равный. «Краснодар» мог забить, моментов было достаточно, но «Спартак» был лучше в реализации моментов. Что касается второго тайма, красно-белые почти ничего не позволили сопернику, контролируя центр поля и матч. Считаю, что Фернандо забил лучший гол тура. Очень красиво исполнил штрафной, да и в целом провел отличный матч, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

После трех туров у москвичей 5 очков, у краснодарцев 6.