Пашалич пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме и в среду прилетит в Москву

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, который близок к переходу в «Спартак» на правах аренды, прилетит в Москву в среду, сообщает tportal.hr.

«Мы провели успешные переговоры с «Челси» и «Спартаком», – сказал агент игрока Марко Налетич. – Теперь мы направляемся в Рим, где Марио пройдет медобследование. Если все будет в порядке, в чем мы не сомневаемся, в среду Марио отправится в Москву».

Добавим, что 22-летний Пашалич продлил контракт с «Челси» до 2021 года. Ранее он играл в аренде в «Эльче», «Монако» и «Милане».

В минувшем сезоне в составе «россонери» Пашалич забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

В составе сборной Хорватии он провел два матча.