Пашалич пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме и в среду прилетит в Москву
Источник: Tportal.hrКомментарии
Полузащитник «Челси»
Марио Пашалич, который близок к переходу в «Спартак» на правах аренды, прилетит
в Москву в среду, сообщает tportal.hr.
«Мы провели успешные переговоры с «Челси» и «Спартаком», – сказал агент игрока Марко Налетич. – Теперь мы направляемся в Рим, где Марио пройдет медобследование. Если все будет в порядке, в чем мы не сомневаемся, в среду Марио отправится в Москву».
Добавим, что 22-летний Пашалич продлил контракт с «Челси» до 2021 года. Ранее он играл в аренде в «Эльче», «Монако» и «Милане».
В минувшем сезоне в составе «россонери» Пашалич забил пять голов и сделал одну голевую передачу.
В составе сборной Хорватии он провел два матча.
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