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Алексей Михнов: У грабителей были почти сутки были, чтобы все успеть

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Михнов рассказал об инциденте с пропажей экипировки игроков екатеринбургской команды перед матчем с «Ак Барсом» на арене в Нижнем Новгороде.

- Были какие-то мелкие инциденты, но с таким массовым хищением встречаюсь в первый раз, - сказал игрок в интервью «БИЗНЕС Online». - У всех по отдельности вещи пропали: у кого-то клюшки, у кого-то шлема, у других вообще коньки. С каждого ящика по одной вещи брали и выносили.

- Неужели было столько времени, чтобы вынести такое количество экипировки?
- Мы вчера в четыре часа потренировались и тут все оставили. Почти сутки были, чтобы все успеть. Видно, что люди особо не торопились. Спокойно работали.

- У вас что пропало?
- Коньки, клюшка. Полиция? Пока составляют протокол, не знаю, там все через начальника команды.

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