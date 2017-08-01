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Bafik: Команда должна строится под тренера, либо же под сильного и опытного капитана, как Virtus.pro

Комментарии

Комментатор Алексей «Bafik» Бафадаров в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих фаворитах The International 2017, а также прокомментировал положение дел в Natus Vincere.

«Мои фавориты на данном турнире — EG, Liquid, OG, Virtus.pro. Любой из этих команд под силу выиграть турнир. Думаю, что от Китая ждать результатов не стоит, год не тот, да и смотрелись они слабее западных коллективов. Но это всё логика и статистика. Не стоит забывать результаты прошлого TI, с вылетом OG и DC в финале (которые проигрывали всё до того турнира). Это чемпионат мира, где каждый может прыгнуть выше головы и оказаться сильнее на турнирной дистанции, а на фаворитов всегда давит статус.

Не помню интервью, где бы я не отвечал на этот вопрос. Положение печальное. Изменения необходимы. Логично было бы собрать кардинально новый состав. Сильных игроков у нас хватает, а вот команды не функционируют. Почему? Да потому, что подход изначально не тот. Команда должна строится под тренера, либо же под сильного и опытного капитана, как Virtus.pro. Уловите разницу: не под сильных игроков, а под сильных капитанов, которые сплотят вокруг себя сильных игроков».

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