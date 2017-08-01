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Сотрудники ГИБДД, угрожавшие Мехонцеву, привлечены к дисциплинарной ответственности

Источник:  Znak.comКомментарии

ГУ МВД по Свердловской области завершило проверку по факту инцидента между сотрудниками ГИБДД и олимпийским чемпионом Егором Мехонцевым.

Представители правопорядка заподозрили российского боксера в том, что он был пьян или под наркотическими веществами и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, а машину Мехонцева было решено отвезти на штрафстоянку.

При этом сам Мехонцев заявил, что сотрудники ГИБДД угрожали ему физической расправой. «Один сержант обещал ударить меня палкой по голове, если я буду много претензий предъявлять», – рассказал Мехонцев Znak.com.

Боксер написал заявление на имя руководителя ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенанта Михаила Бородина, чтобы по данному факту была проведена служебная проверка.

«В ходе нее установлено, что действия сотрудников ГИБДД признаны неправомерными, поэтому они были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности – им объявлено о неполном служебном соответствии», – рассказала заместитель руководителя пресс-службы главка Нина Пелевина.

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