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Виталий Мутко: Сомнений, что стадион в Калининграде к ЧМ-2018 сдадут в декабре, нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что строительство стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года идет точно по графику, арена будет сдана в декабре 2017 года.

Сегодня Мутко в качестве председателя оргкомитета «Россия-2018» посетил Калининград, где пройдут четыре матча группового этапа турнира.

«Если рассматривать декабрь как срок сдачи стадиона, то тревог и сомнений нет. Строительство идет хорошими темпами, мы видим, что все основные строительные работы закончены, идет укладка газона, настройка инженерного обеспечения. Все по графику. Строительные работы на стадионе, возле стадиона будет реализовано в срок. Я уверен. Пусконаладка всегда занимает месяц-два, потом будут тестовые мероприятия. Естественно, подрядчик не уйдет до того, пока два-три тестовых матча не проведем, пока не заработает служба эксплуатации», - сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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