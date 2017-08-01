Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути в Санкт-Петербург

Защитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман заблудились во время пересадки в стамбульском аэропорту на пути в Санкт-Петербург перед ответным матчем против «Зенита» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Об этом сообщает sport5.co.il. Руководство израильского клуба отправит их в Петербург ближайшим рейсом. Как выяснил «Советский спорт в Санкт-Петербурге», прямых рейсов Стамбул - Петербург на вечер 1 августа не запланировано. Долететь до Петербурга можно с одной или двумя пересадками: в этом случае футболисты окажутся в Пулково в 11 утра или в час дня.

Первый прямой рейс из Стамбула в Петербург отправится 2 августа в 10:55, игроки прилетят в Пулково в 14:15

Напомним, матч пройдет 3 августа и начнется в 20:00. В первой встречи петербуржцы победили со счетом 2:0. Отличились Доменико Кришито и Александр Кокорин.

2 августа в 18:30 в пресс-центре стадиона «Петровский» с журналистами встретится главный тренер «Бней Иегуды» Йосси Абукасис и один из футболистов его команды, в 19:00 начнется открытое занятие израильской команды.