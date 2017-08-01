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Ари показал прооперированное колено (фото)

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Бразильский нападающий «Локомотива» Ари разместил в инстаграме фотоснимок своего колена после операции.

Форвард поблагодарил хирурга Пьера-Паоло Мариани, сделавшего операцию.

«У каждого воина есть свой шрам. Я никогда не встречал человека без увечий. Профессор Пьер-Паоло Мариани – лучший!» – написал Ари.

Напомним, игрок получил травму правого колена 21 июля в гостевом матче второго тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). Планируется, что на восстановление Ари потребуется около четырех месяцев.

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