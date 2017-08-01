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Борис Майоров: У Маркова большие шансы выступить на ОИ, нам в сборной не хватает креативных защитников

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении известного защитника Андрея Маркова в нашу лигу.

– В КХЛ Марков будет на глазах и у тренеров сборной России, – считает Майоров. – И сможет доказать им, что достоин выступить на Олимпиаде. Опыта ему не занимать. Но дело даже не в том, что Андрей выступал ранее уже на трех Зимних играх. Важнее, что нам сейчас не хватает креативных и результативных защитников. Особенно после того, как этим летом в НХЛ уехало несколько перспективных игроков обороны.

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