Борис Майоров: У Маркова большие шансы выступить на ОИ, нам в сборной не хватает креативных защитников
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении известного защитника Андрея Маркова в нашу лигу.
– В КХЛ Марков будет на глазах и у тренеров сборной России, – считает Майоров. – И сможет доказать им, что достоин выступить на Олимпиаде. Опыта ему не занимать. Но дело даже не в том, что Андрей выступал ранее уже на трех Зимних играх. Важнее, что нам сейчас не хватает креативных и результативных защитников. Особенно после того, как этим летом в НХЛ уехало несколько перспективных игроков обороны.
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