Александр Бубнов: Пейчинович и Кверквелия смотрятся надежно

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Анжи» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ.

– Перед матчем говорил, что у «Локо» приличная средняя линия, за счет которой команда может компенсировать потерю Ари. Также у них хорошая скамейка, которая позволяет устраивать ротацию и добавлять по ходу матча. Семин сумел решить задачу в матче с «Анжи», хотя потеря Ари, конечно, ощутима. По игре «Локомотив» выглядит сильно: команда сыграна, молодежь органично вписалась. Важно, что им удалось найти оптимальную пару центральных защитников. Пейчинович и Кверквелия смотрятся надежно, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

После трех туров у москвичей 9 очков, у махачкалинцев 3.