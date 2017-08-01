Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио близок к подписанию контракта с «Динамо»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Жозе Маурисио близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

«Со своим будущим Жозе определится уже на этой неделе, – приводит слова агента игрока Пьера Фернандеса «Спорт день за днем». – Он уже очень хочет играть, поэтому находится в предвкушении перед подписанием контракта.

Первоочередный вариант для нас – это «Динамо». Сейчас ведем переговоры с клубом, речь идет о контракте на два или три года».

Напомним, на прошлой неделе 28-летний бразилец расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию.

Маурисио выступает в премьер-лиге с 2010 года и в 192 матчах забил 29 голов. В минувшем сезоне на его счету 19 матчей в чемпионате за «Зенит».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Александр Бубнов: Пейчинович и Кверквелия смотрятся надежноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Анжи» (1:0) в матче 3-го тура РФПЛ.Ари показал прооперированное колено (фото)Бразильский нападающий «Локомотива» Ари разместил в инстаграме фотоснимок своего колена после операции.Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути в Санкт-ПетербургЗащитники «Бней Иегуды» Аяд Абаши и Бен Тургеман заблудились во время пересадки в стамбульском аэропорту на пути в Санкт-Петербург перед ответным матчем против «Зенита» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых«Советский спорт» подводит итоги 3-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
Футбол
Аксель Витсель: Луческу было плевать, что Шатов в России – суперзвезда
Хоккей
Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде
Футбол
Вагиз Хидиятуллин: «Зенит» выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
Футбол
Навас подписал с «Севильей» контракт на четыре года
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Жозе Маурисио
Жозе Маурисиовсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы