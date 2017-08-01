Маурисио близок к подписанию контракта с «Динамо»

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Жозе Маурисио близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

«Со своим будущим Жозе определится уже на этой неделе, – приводит слова агента игрока Пьера Фернандеса «Спорт день за днем». – Он уже очень хочет играть, поэтому находится в предвкушении перед подписанием контракта.

Первоочередный вариант для нас – это «Динамо». Сейчас ведем переговоры с клубом, речь идет о контракте на два или три года».

Напомним, на прошлой неделе 28-летний бразилец расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию.

Маурисио выступает в премьер-лиге с 2010 года и в 192 матчах забил 29 голов. В минувшем сезоне на его счету 19 матчей в чемпионате за «Зенит».

Таблица трансферов РФПЛ