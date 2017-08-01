«Спартак-2» всухую уступил «Балтике» в ФНЛ
«Спартак-2» дома успупил «Балтике» (0:2) в пятом туре первенства ФНЛ.
У победителей отличились Александр Касьян (61-я минута) и Дмитрий Скопинцев (75-я).
Калининградцы набрали 13 очков и догнали лидирующий «Волгарь». Красно-белые с семью баллами - на десятой строчке.
В следующем туре «Спартак-2» 5 августа примет «Енисей», а «Балтика» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом».
Матч
Спартак-2 - Балтика - 0:2 (0:0)
Голы
Касьян 60 (0:1). Скопинцев 75 (0:2).
Состав
Спартак-2: Терешкин, Тигиев, Шанбиев (Рассказов, 76), Мамин, Лихачёв, Леонтьев, Самсонов, Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 80), Самбу (Нимели, 56), Руденко
Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов (Степанец, 52), Джалилов А. (Родионов, 79), Скопинцев, Шешуков (Малеев, 88), Свежов, Каленкович, Себаи, Погребняк (Касьян, 46)
Предупреждения:
Самбу, 40; Сакала, 48; Давыдов, 62 - Себаи, 40; Свежов, 48; Касьян, 61; Каленкович, 83
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
01 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция