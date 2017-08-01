Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак-2» всухую уступил «Балтике» в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» дома успупил «Балтике» (0:2) в пятом туре первенства ФНЛ.

У победителей отличились Александр Касьян (61-я минута) и Дмитрий Скопинцев (75-я).

Калининградцы набрали 13 очков и догнали лидирующий «Волгарь». Красно-белые с семью баллами - на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак-2» 5 августа примет «Енисей», а «Балтика» в тот же день сыграет на выезде с «Авангардом». 

Матч

Спартак-2 - Балтика - 0:2 (0:0)

Голы

Касьян 60 (0:1). Скопинцев 75 (0:2).

Состав

Спартак-2: Терешкин, Тигиев, Шанбиев (Рассказов, 76), Мамин, Лихачёв, Леонтьев, Самсонов, Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 80), Самбу (Нимели, 56), Руденко

Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов (Степанец, 52), Джалилов А. (Родионов, 79), Скопинцев, Шешуков (Малеев, 88), Свежов, Каленкович, Себаи, Погребняк (Касьян, 46)

Предупреждения:

Самбу, 40; Сакала, 48; Давыдов, 62 - Себаи, 40; Свежов, 48; Касьян, 61; Каленкович, 83

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

01 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Гунько: Не смогли справиться с двумя габаритными форвардами «Балтики»Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал домашнее поражение от «Балтики» (0:2) в пятом туре ФНЛ.ФНЛ. 5-й тур. «Спартак-2» примет «Балтику» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей пятого тура первенства Футбольной национальной лиги.Мелихов продлил контракт с «Томью» на один сезонГолкипер «Томи» Александр Мелихов продлил контракт с клубом на один год, сообщает официальный сайт томской команды.Валерий Петраков: Надо отдать должное сопернику, но мы дожали – победа, есть победаГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче пятого тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Должны были победить, но каким-то образом не смогли этого сделатьГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал ничью с «Динамо СПб» (2:2) в матче пятого тура первенства ФНЛ.
Футбол
Ари показал прооперированное колено (фото)
Футбол
Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути в Санкт-Петербург
Футбол
Пашалич пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме и в среду прилетит в Москву
Футбол
Александр Бубнов: Фернандо забил лучший гол тура
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Спартак-2
Спартак-2календарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости