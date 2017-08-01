Вилков рассудит встречу «Зенита» и «Спартака»
Назначены судьи и инспекторы на матчи 4-го тура РФПЛ.
Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
4 августа (пятница)
«Анжи» - «Ростов»: судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Александр Богданов (Верея), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
5 августа (суббота)
«Уфа» - «Ахмат»: судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
«Динамо» - «Амкар»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Алексей Стипиди (Краснодар), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Александр Колобаев (Москва).
«Локомотив» - «СКА-Хабаровск»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья - Олег Соколов (Воронеж); инспектор - Михаил Ходырев (Москва).
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» - «Тосно»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).
ЦСКА - «Рубин»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья - Сергей Куликов (Саранск); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Зенит» - «Спартак»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Краснодар» - «Урал»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).