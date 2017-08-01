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Эмануэль Маммана: Надеюсь, смогу сыграть со «Спартаком»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Я рад, что перешел в «Зенит». Знаю, что это очень сильный клуб. Уверен, что быстро адаптируюсь в новой команде.

– Советовались с Дриусси и Паредесом перед переездом в Петербург?
– С Дриусси и Паредесом я, конечно, говорил. Приятно, что здесь есть много аргентинцев. Но я хотел бы познакомиться и с другими игроками.

– Роберто Манчини стал ключевым фактором вашего перехода?
– Приятно работать с тренером, который выиграл столько трофеев. Надеюсь, я многому научусь у Манчини.

– Вы уже успели посмотреть Петербург?
– Совсем чуть-чуть, но уже заметил, что здесь много красивых мест.

– Знаете, с кем «Зенит» будет играть следующий матч?
– Да, мне рассказали, что такое встречи со «Спартаком». Надеюсь, я смогу принять участие в матче, – сказал Маммана в эфире «Зенит ТВ».

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона», в составе которого провел 17 матчей. По информации СМИ, сумма трансфера составила 16 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00.

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