Эмануэль Маммана: Надеюсь, смогу сыграть со «Спартаком»
Защитник «Зенита»
Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
– Я рад, что перешел в «Зенит». Знаю, что это очень сильный
клуб. Уверен, что быстро адаптируюсь в новой команде.
–
Советовались с Дриусси и Паредесом перед переездом в Петербург?
– С Дриусси и Паредесом я, конечно, говорил. Приятно, что здесь есть много аргентинцев. Но я хотел бы познакомиться и с другими игроками.
– Роберто
Манчини стал ключевым фактором вашего перехода?
– Приятно работать с тренером, который выиграл столько трофеев. Надеюсь, я многому научусь у Манчини.
– Вы уже
успели посмотреть Петербург?
– Совсем чуть-чуть, но уже заметил, что здесь много красивых мест.
– Знаете,
с кем «Зенит» будет играть следующий матч?
– Да, мне рассказали, что такое встречи со «Спартаком». Надеюсь, я смогу принять участие в матче, – сказал Маммана в эфире «Зенит ТВ».
Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона», в составе которого
провел 17 матчей. По информации СМИ, сумма трансфера
составила 16 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7
миллионов евро.
Матч 4-го тура РФПЛ между «Зенитом»
и «Спартаком» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00.