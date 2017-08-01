Solo: С момента, когда вышла Dota 2, моей целью было выиграть чемпионат мира от создателя игры

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью сайту организации рассказал о подготовке команды к The International 2017, о задаче на турнире, а также поведал о важности продления контрактов с организацией перед чемпионатом.



«На этом буткемпе все было организовано идеально, никакие посторонние факторы нам не мешали. Что касается Доты, выполнили процентов 75 от того, что планировали. Будет еще пара дней, будет еще время в Сиэтле, будет еще групповой этап, чтобы кое-что отработать. Мы играли со всеми, с кем могли. Договаривались с соперниками с Интернешнела, а если не получалось, тренировались с российскими командами. Думаю, поиграли с десятью командами за время буткемпа. Из них 5 – с TI7. Нам удалось потренироваться, например, с перуанцами из Infamous. Пинг что у нас, что у них был где-то 120. Не очень комфортно для игры, но мы поняли, что они из себя представляют. Не скажу, что они реально слабые. Нет – перуанцы могут удивить на Интернешнеле. Они играли раскрепощенно, не зажато, ничего не боялись. Где-то мы их наказывали, где-то у перуанцев получались смелые действия, а в целом они играли на полном расслабоне.



Я во многих интервью говорил, что еще со времен первой Доты смотрел много турниров серии ASUS и WCG, но не мог приехать в Москву и принять в них участие. Я играл только в онлайне. Мне еще в том возрасте хотелось участвовать в топ-турнирах. С момента, когда вышла Dota 2, моей целью было выиграть чемпионат мира от создателя игры – от Valve. Выиграть турнир от Valve – это то, к чему идут все игроки в Доту. Я хочу доказать себе, что не зря играл в Доту 12 или 13 лет. Да и чего лукавить, если призовой фонд 22 млн долларов, то ты можешь себя обеспечить на долгие годы вперед, если грамотно вложиться. Это, конечно, не первостепенная цель, но приятный бонус.



Для нас было важно, чтобы нас оценили. Да, мы пока не победили, но были близки к серьезной победе. Наша команда проделала большой объем работы, прошла немалый путь и достигла хорошего уровня. Думаю, мы заслужили, чтобы нас как команду за это похвалили. Здорово, что это совпало с продлением контрактов, а нам улучшили условия. Мы тогда все обсудили и договорились, что это надолго».



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