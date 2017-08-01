«Нефтехимик» подписал нападающего Торяника и защитника Чурляева

«Нефтехимик» подписал соглашения нападающим Александром Торяником и защитником Михаилом Чурляевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Оба контракта двусторонние и рассчитаны на один сезон.



27-летний Торяник в сезоне-2013/14 выступал за «Донбасс». Тогда в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил четыре шайбы. В 12 играх плей-офф он отметился одной шайбой и голевой передачей.



27-летний Чурляев также имеет опыт выступления в КХЛ: он защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста».



