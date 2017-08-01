Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нефтехимик» подписал нападающего Торяника и защитника Чурляева

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

«Нефтехимик» подписал соглашения нападающим Александром Торяником и защитником Михаилом Чурляевым, сообщается на официальном сайте клуба.

Оба контракта двусторонние и рассчитаны на один сезон.

27-летний Торяник в сезоне-2013/14 выступал за «Донбасс». Тогда в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил четыре шайбы. В 12 играх плей-офф он отметился одной шайбой и голевой передачей.

27-летний Чурляев также имеет опыт выступления в КХЛ: он защищал цвета магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Нефтехимик» ведет переговоры с чешским форвардом Нестрашилом«Нефтехимик» ведет переговоры с нападающим Андреем Нестрашилом, сообщил агентству «Р-Спорт» директор нижнекамского клуба Раил Якупов.Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем НовгородеПолиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению хоккеистов «Автомобилиста», сообщивших о пропаже из раздевалок коньков и личных вещей перед стартовым матчем Кубка губернатора Нижегородской области с «Ак Барсом».Владимир Крикунов: Меня в Нижнем уже третий раз обворовывают. 30 клюшек укралиВладимир Крикунов: Меня в Нижнем уже третий раз обворовывают. 30 клюшек укралиГлавный тренер «Автомобилиста» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, как его команду обокрали в Нижнем.Марков вернулся – и зря: он у Билялетдинова задохнетсяМарков вернулся – и зря: он у Билялетдинова задохнетсяВладислав Домрачев не разделяет оптимизма относительно перспектив Андрея Маркова в «Ак Барсе» и в сборной России.Дмитрий Юшкевич: Нас в Нижнем вообще обокрали во время первого периодаДмитрий Юшкевич: Нас в Нижнем вообще обокрали во время первого периодаПомощник главного тренера ЦСКА вспомнил, как год назад также стал жертвой воришек на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде.
Футбол
Ари показал прооперированное колено (фото)
Футбол
Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути в Санкт-Петербург
Футбол
Пашалич пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме и в среду прилетит в Москву
Футбол
Александр Бубнов: Фернандо забил лучший гол тура
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости