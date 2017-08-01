Казанский и Моссаковский будут комментировать матч «Зенит» – «Спартак»
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Стали известны комментаторы, которые отработают матчи 4-го тура РФПЛ.
4 августа (пятница)
20:00* «Анжи» - «Ростов» (телеканал «Наш футбол»; комментатор – Александр Шмурнов)
5 августа (суббота)
15:00 «Уфа» - «Ахмат» («Наш футбол»; Артем Шмельков)
17:30 «Динамо» - «Амкар» («Матч ТВ»; Роман Гутцайт, Нобель Арустамян)
20:00 «Локомотив» - СКА («Матч ТВ»; Сергей Кривохарченко, Евгения Перунова)
6 августа (воскресенье)
15:00 «Арсенал» - «Тосно» («Наш футбол»; Роман Трушечкин, Семен Зигаев)
17:30 ЦСКА - «Рубин» («Матч ТВ»; Нобель Арустамян, Тимур Журавель)
20:00 «Краснодар» - «Урал» («Наш футбол»; Сергей Кривохарченко)
20:00 «Зенит» - «Спартак» («Матч ТВ»; Денис Казанский, Михаил Моссаковский)
*время начала матчей здесь и далее – московское.
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