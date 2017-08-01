Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Казанский и Моссаковский будут комментировать матч «Зенит» – «Спартак»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Стали известны комментаторы, которые отработают матчи 4-го тура РФПЛ.

4 августа (пятница)

20:00* «Анжи» - «Ростов» (телеканал «Наш футбол»; комментатор – Александр Шмурнов)

5 августа (суббота)

15:00 «Уфа» - «Ахмат» («Наш футбол»; Артем Шмельков)

17:30 «Динамо» - «Амкар» («Матч ТВ»; Роман Гутцайт, Нобель Арустамян)

20:00 «Локомотив» - СКА («Матч ТВ»; Сергей Кривохарченко, Евгения Перунова)

6 августа (воскресенье)

15:00 «Арсенал» - «Тосно» («Наш футбол»; Роман Трушечкин, Семен Зигаев)

17:30 ЦСКА - «Рубин» («Матч ТВ»; Нобель Арустамян, Тимур Журавель)

20:00 «Краснодар» - «Урал» («Наш футбол»; Сергей Кривохарченко)

20:00 «Зенит» - «Спартак» («Матч ТВ»; Денис Казанский, Михаил Моссаковский)

*время начала матчей здесь и далее – московское.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Ринат Билялетдинов: Игроки «Спартака» еще не пришли в себя после чемпионстваБывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил старт «Спартака» в чемпионате России.Александр Бубнов: Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизуФутбольный эксперт Александр Бубнов не считает «Динамо» аутсайдером РФПЛ в нынешнем сезоне.Эмануэль Маммана: Надеюсь, смогу сыграть со «Спартаком»Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Вилков рассудит встречу «Зенита» и «Спартака»Назначены судьи и инспекторы на матчи 4-го тура РФПЛ.
Футбол
Ари показал прооперированное колено (фото)
Футбол
Два игрока «Бней Иегуды» потерялись в аэропорту Стамбула по пути в Санкт-Петербург
Футбол
Пашалич пройдет медосмотр для «Спартака» в Риме и в среду прилетит в Москву
Футбол
Александр Бубнов: Фернандо забил лучший гол тура
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Денис Казанский
Денис Казанскийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Моссаковский Михаил
Моссаковский Михаил