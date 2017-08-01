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Александр Бубнов: Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов не считает «Динамо» аутсайдером РФПЛ в нынешнем сезоне.

– Если посмотреть на команды из низшей части таблицы («Амкар», «Тосно», СКА), то «Динамо» выделяется на их фоне. Думаю, рано говорить, что они будут бороться за выживание. Они ярко провели второй тайм со «Спартаком», да и в матче с «Ахматом» создали достаточно моментов. Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу. У них есть потенциал, чтобы выйти из низов турнирной таблицы, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

После трех туров в активе московского клуба 1 очко.

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