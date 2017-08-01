Дмитрий Гунько: Не смогли справиться с двумя габаритными форвардами «Балтики»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал домашнее поражение от «Балтики» (0:2) в пятом туре ФНЛ.

- В первую очередь хочу пожелать скорейшего выздоровления получившему сегодня травму футболисту «Балтики» Кириллу Погребняку, - сказал специалист. - Что касается игры, то сегодня наша команда провела два разных тайма. В первом мы владели преимуществом и, пусть без большого количества моментов, контролировали мяч, имели много подходов к воротам противника. Но во второй половине матча нам плохо удавался выход из обороны, слабо сыграла линия атаки. Ключевым же стало то, что нам не удалось оказать противодействие двум габаритным форвардам «Балтики».