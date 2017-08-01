Дмитрий Гунько: Не смогли справиться с двумя габаритными форвардами «Балтики»
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал домашнее поражение от «Балтики» (0:2) в пятом туре ФНЛ.
- В первую очередь хочу пожелать скорейшего выздоровления получившему сегодня травму футболисту «Балтики» Кириллу Погребняку, - сказал специалист. - Что касается игры, то сегодня наша команда провела два разных тайма. В первом мы владели преимуществом и, пусть без большого количества моментов, контролировали мяч, имели много подходов к воротам противника. Но во второй половине матча нам плохо удавался выход из обороны, слабо сыграла линия атаки. Ключевым же стало то, что нам не удалось оказать противодействие двум габаритным форвардам «Балтики».
Матч
Спартак-2 - Балтика - 0:2 (0:0)
Голы
Касьян 60 (0:1). Скопинцев 75 (0:2).
Состав
Спартак-2: Терешкин, Тигиев, Шанбиев (Рассказов, 76), Мамин, Лихачёв, Леонтьев, Самсонов, Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 80), Самбу (Нимели, 56), Руденко
Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов (Степанец, 52), Джалилов А. (Родионов, 79), Скопинцев, Шешуков (Малеев, 88), Свежов, Каленкович, Себаи, Погребняк (Касьян, 46)
Предупреждения:
Самбу, 40; Сакала, 48; Давыдов, 62 - Себаи, 40; Свежов, 48; Касьян, 61; Каленкович, 83
Судья:
Павел Кукуян (Россия)
Место и дата
01 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция