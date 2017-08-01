Льюис Хэмилтон: Летний перерыв наступил вовремя
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что устал
по ходу текущего сезона и будет рад отдохнуть во время летнего перерыва.
«Точно могу сказать, что
перерыв начался вовремя. В этом году мне и команде тяжело физически и
психологически. Этот сезон пока дается нам непросто, поэтому перерыв поможет
всем восстановить энергию и вернуться с новыми силами к работе», - цитирует
Хэмилтона Autosport.
Льюис Хэмилтон занимает второе место в чемпионате, имея в
активе 188 очков. Лидирует Себастьян Феттель из «Феррари» - 202 очка.
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