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Льюис Хэмилтон: Летний перерыв наступил вовремя

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон признался, что устал по ходу текущего сезона и будет рад отдохнуть во время летнего перерыва.

«Точно могу сказать, что перерыв начался вовремя. В этом году мне и команде тяжело физически и психологически. Этот сезон пока дается нам непросто, поэтому перерыв поможет всем восстановить энергию и вернуться с новыми силами к работе», - цитирует Хэмилтона Autosport.

Льюис Хэмилтон занимает второе место в чемпионате, имея в активе 188 очков. Лидирует Себастьян Феттель из «Феррари» - 202 очка.

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