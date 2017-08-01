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Ринат Билялетдинов: Игроки «Спартака» еще не пришли в себя после чемпионства

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил старт «Спартака» в чемпионате России.

«Согласен с недавним высказыванием Карреры, что не все игроки «Спартака» сняли с шеи медали после чемпионства. С медалью на шее играть нельзя. Люди еще не пришли в себя, добившись успеха, но еще не осознав в полной мере сделанное.

В прошлом году «Спартак» играл на моральном подъеме, и несколько побед им подарила судьба. Вернее, им помогли голы на последних минутах, кураж… Но на ровном месте это не приходит. При этом игрокам не стоит переоценивать свои возможности. Сильные качества у спартаковцев есть, но эти качества и игру надо развивать.

Старт «Спартака» — вполне нормальный. Если готовить команду на длительный период, то чем-то нужно жертвовать. Либо ты завалишь старт, либо концовку. Только если у тебя есть такая обойма, что позволяет безболезненно ротировать состав, можно пройти отрезок до декабря без спадов.

Ну а во что будет играть в этом сезоне «Спартак», мы посмотрим на фоне Лиги чемпионов. Надо немного потерпеть и не делать преждевременных выводов, пусть и были упущенная победа над «Динамо» и нулевая ничья в Уфе», - цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, в матче третьего тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0. После трех туров красно-белые занимают восьмое место, имея в активе пять очков.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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