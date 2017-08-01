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Игорь Черевченко: Кому не нравится наша игра, пусть посмотрят на свои команды

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал гостевую победу над «Спартаком-2» со счетом 2:0 в пятом туре ФНЛ.

– Победа заслуженная, имели много моментов, могли забить еще больше. Но при этом очень огорчает травма Кирилла Погребняка, у него сложный перелом. Некоторым специалистам не нравится наша игра, пусть тогда на свои игры посмотрят, как их команды играют, – сказал Черевченко.

Матч

Спартак-2 - Балтика - 0:2 (0:0)

Голы

Касьян 60 (0:1). Скопинцев 75 (0:2).

Состав

Спартак-2: Терешкин, Тигиев, Шанбиев (Рассказов, 76), Мамин, Лихачёв, Леонтьев, Самсонов, Сакала, Давыдов (Ломовицкий, 80), Самбу (Нимели, 56), Руденко

Балтика: Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов (Степанец, 52), Джалилов А. (Родионов, 79), Скопинцев, Шешуков (Малеев, 88), Свежов, Каленкович, Себаи, Погребняк (Касьян, 46)

Предупреждения:

Самбу, 40; Сакала, 48; Давыдов, 62 - Себаи, 40; Свежов, 48; Касьян, 61; Каленкович, 83

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

01 августа 17:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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