Игорь Черевченко: Кому не нравится наша игра, пусть посмотрят на свои команды

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал гостевую победу над «Спартаком-2» со счетом 2:0 в пятом туре ФНЛ.

– Победа заслуженная, имели много моментов, могли забить еще больше. Но при этом очень огорчает травма Кирилла Погребняка, у него сложный перелом. Некоторым специалистам не нравится наша игра, пусть тогда на свои игры посмотрят, как их команды играют, – сказал Черевченко.