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Ринат Билялетдинов: В сознании Промес, может быть, сделал шаг вперед

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

- Промес, отрабатывающий в обороне чуть ли не больше, чем в атаке, — это что-то новое? Голландец выходит к дебюту в Лиге чемпионов на новый уровень?
- Тот факт, что игрок отрабатывает сзади, говорит о том, что он полноценно действует в интересах команды. Ну а лидерство в широком понимании — это когда футболист вытаскивает игру, забивает, отдает… А лидерство в разрушении как-то остается в тени.

Поэтому когда игрок бежит назад, не зная, нужен он там или нет, не останавливаясь, — это особенно ценно для команды. Есть, конечно, лидеры, которые играют по принципу «дайте мне мяч в ноги, и я все сделаю». Но так могут себе позволить действовать только единицы, как Месси и Роналду.

В Лиге чемпионов, если ты не будешь отрабатывать в обороне, тебя быстро накажут. Метр не добежал — вынимай мяч из собственных ворот. В сознании Промес, может быть, сделал шаг вперед. Это плюс для команды, и это сделать очень непросто, - цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, что вчера «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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