Ринат Билялетдинов: В сознании Промес, может быть, сделал шаг вперед
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру
полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
- Промес, отрабатывающий в обороне чуть ли не
больше, чем в атаке, — это что-то новое? Голландец выходит к дебюту в Лиге
чемпионов на новый уровень?
- Тот факт, что игрок отрабатывает сзади, говорит о том, что он полноценно действует в интересах команды. Ну а лидерство в широком понимании — это когда футболист вытаскивает игру, забивает, отдает… А лидерство в разрушении как-то остается в тени.
Поэтому когда игрок бежит
назад, не зная, нужен он там или нет, не останавливаясь, — это особенно ценно
для команды. Есть, конечно, лидеры, которые играют по принципу «дайте мне мяч в
ноги, и я все сделаю». Но так могут себе позволить действовать только единицы,
как Месси и Роналду.
В
Лиге чемпионов, если ты не будешь отрабатывать в обороне, тебя быстро накажут.
Метр не добежал — вынимай мяч из собственных ворот. В сознании Промес, может быть, сделал
шаг вперед. Это плюс для команды, и это сделать очень непросто, - цитирует
Билялетдинова «Газета.Ru».
Напомним, что вчера «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция