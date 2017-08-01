Ринат Билялетдинов: В сознании Промес, может быть, сделал шаг вперед

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

- Промес, отрабатывающий в обороне чуть ли не больше, чем в атаке, — это что-то новое? Голландец выходит к дебюту в Лиге чемпионов на новый уровень?

- Тот факт, что игрок отрабатывает сзади, говорит о том, что он полноценно действует в интересах команды. Ну а лидерство в широком понимании — это когда футболист вытаскивает игру, забивает, отдает… А лидерство в разрушении как-то остается в тени.

Поэтому когда игрок бежит назад, не зная, нужен он там или нет, не останавливаясь, — это особенно ценно для команды. Есть, конечно, лидеры, которые играют по принципу «дайте мне мяч в ноги, и я все сделаю». Но так могут себе позволить действовать только единицы, как Месси и Роналду.

В Лиге чемпионов, если ты не будешь отрабатывать в обороне, тебя быстро накажут. Метр не добежал — вынимай мяч из собственных ворот. В сознании Промес, может быть, сделал шаг вперед. Это плюс для команды, и это сделать очень непросто, - цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, что вчера «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.