Мутко поддержал идею вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко считает правильной идею вернуть вытрезвители на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители, - сказал Мутко, который находится сегодня с инспекционным визитом в Калининграде. - Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать. Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть».



Напомним, система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году. Однако осенью 2016 года главный нарколог РФ Евгений Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. Накануне Брюн заявил, окончательного решения по этому вопросу пока нет.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.



