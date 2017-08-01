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Мутко поддержал идею вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко считает правильной идею вернуть вытрезвители на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители, - сказал Мутко, который находится сегодня с инспекционным визитом в Калининграде. - Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать. Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть».  

Напомним, система медвытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году. Однако осенью 2016 года главный нарколог РФ Евгений Брюн сообщил, что в преддверии ЧМ-2018 в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, в обязательном порядке откроют вытрезвители. Накануне Брюн заявил, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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