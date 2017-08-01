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Екатерина Макарова: В Стэнфорде Шараповой должно быть легче

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Екатерина Макарова прокомментировала возвращение Марии Шараповой после травмы, полученной на турнире WTA в Риме.

– Та травма не стала неожиданной, – рассказала Макарова «Советскому спорту». – Мария очень резко вернулась и резко начала. Грунт – самое сложное покрытие, да и травма Маши получилась «грунтовая». Передвижение на таких кортах приводит к дополнительным нагрузкам, вот Шарапова и дернула бедро. Конечно, она много тренировалась перед этим, но никакие тренировки не подготовят тебя к настоящим матчам. Даже после короткой паузы тяжело войти в нормальный ритм. Что уж говорить о случае Маши. Возможно, не стоило так резко возвращаться, играя сразу три турнира подряд. Может, надо было Мадрид пропустить – не знаю. Но в Риме тело Марии сказало: «Стоп!». Однако сейчас, в Стэнфорде, все может сложиться иначе. Этот турнир – рядом с ее дома. Она любит хард, хорошо себя на нем чувствует. Плюс лучше понимает, что ее теперь ждет. Надеемся, все сложится удачно. 

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