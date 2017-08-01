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«Атлетико» обыграл «Наполи» и вышел в финал Audi Cup

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира Audi Cup между «Атлетико» и «Наполи» завершился победой испанского клуба. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Атлетико».

Неаполитанцы открыли счет после удара Хосе Кальехона. «Атлетико» в ответ забил два мяча – отличились Фернандо Торрес и Лусиано Вьетто . На 89-й минуте у мадридцев был удален Диего Годин.

Во втором полуфинале турнира сегодня сыграют «Бавария» и «Ливерпуль».

Audi Cup

Мюнхен (Германия)

1/2 финала

«Атлетико» - «Наполи» - 2:1

Голы: Торрес, 72, Вьетто, 81 – Кальехон 56

Удаление: Годин,89 («Атлетико»).

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