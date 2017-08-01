«Атлетико» обыграл «Наполи» и вышел в финал Audi Cup
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала турнира Audi Cup между «Атлетико» и «Наполи» завершился победой испанского
клуба. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу «Атлетико».
Неаполитанцы открыли счет после удара Хосе Кальехона. «Атлетико»
в ответ забил два мяча – отличились Фернандо Торрес и Лусиано Вьетто . На 89-й
минуте у мадридцев был удален Диего Годин.
Во втором полуфинале турнира сегодня сыграют «Бавария» и «Ливерпуль».
Audi Cup
Мюнхен (Германия)
1/2 финала
«Атлетико» - «Наполи» - 2:1
Голы: Торрес, 72, Вьетто, 81 – Кальехон 56
Удаление: Годин,89 («Атлетико»).
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