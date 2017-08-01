Атлет из России впервые отобрался на CrossFit Games в США в возрастной категории 40-44

С 3 по 6 августа 2017 года атлет Михаил Орлов из России, член команды Geraklion Team, дебютирует на главном кроссфит-турнире планеты CrossFit Games, который пройдет в американском городе Мэдисон, штат Висконсин.

Орлов стал первым отечественным спортсменом, который смог пройти на CrossFit Games в возрастной категории 40-44 года, заняв в предварительном отборе пятое место в мире.

В этом году игры CrossFit Games станут уникальными для «мастеров». Их ждет 4 соревновательных дня и аж 9 комплексов, а это значит, что программа будет более разнообразна и насыщена новыми испытаниями. Так, например, впервые у мастеров будет плавание и полоса препятствий.