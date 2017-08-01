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Полузащитник «Наполи» Унас получил травму в матче с «Атлетико»

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Наполи» Адам Унас получил травму в матче 1/2 Audi Cup против «Атлетико». Его команда в этом матче уступила со счетом 1:2.

На 89-й минуте матча Унас травмировался после нарушения правил от Диего Година, который был удален после этого эпизода. Унас не смог продолжить игру и покинул поле, хромая. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Напомним, что 20-летний Адам Унас нынешним летом перешел в «Наполи» из «Бордо».

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