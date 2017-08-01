Дмитрий Чигринский: В первом матче ЦСКА не переиграл АЕК, но уехал с победой

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет в Москве в среду.

Напомним, первую встречу армейцы выиграли со счетом 2:0.



«Важно каждую игру делать выводы, и первая игра была для нас своего рода уроком. Особо не удивив нас, не переиграв нас, они уехали с победой. Наверное, это показывает класс и опыт, они выжали максимум из своих моментов. Но можно говорить об ошибках, а можно их исправлять на поле, что мы и собираемся сделать», - сказал Чигринский.