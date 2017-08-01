Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак», Навас вернулся в «Севилью», Коутиньо не перейдет в «Барселону». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных
новостей дня.
1. Главным арбитром матча «Зенит» - «Спартак» будет Михаил
Вилков.
2. Хесус Навас вернулся из «Манчестер Сити» в «Севилью».
3. «Ливерпуль» отказался продать Фелипе Коутиньо в «Барселону»
за 100 миллионов евро.
4. «Балтика» обыграла «Спартак-2» в чемпионате ФНЛ.
5. «Атлетико» обыграл «Наполи» в полуфинале Audi Cup.
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