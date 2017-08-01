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Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак», Навас вернулся в «Севилью», Коутиньо не перейдет в «Барселону». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Главным арбитром матча «Зенит» - «Спартак» будет Михаил Вилков.

2. Хесус Навас вернулся из «Манчестер Сити» в «Севилью».

3. «Ливерпуль» отказался продать Фелипе Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов евро.

4. «Балтика» обыграла «Спартак-2» в чемпионате ФНЛ.

5. «Атлетико» обыграл «Наполи» в полуфинале Audi Cup.

Текст дня: «Спартак» у себя дома. Колонка Сергея Микулика

Фото дня: Ари показал травмированное колено

Видео дня: Свадебная песня в исполнении супруги Валерия Карпина


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