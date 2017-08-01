В Общественной палате оценили принятый IAAF «Регламент участия нейтральных спортсменов»

Член Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева прокомментировала содержание «Регламента участия нейтральных спортсменов», установленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в качестве обязательного к исполнению для россиян на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

«В конце документа есть грозный пункт «Санкции», где сказано, что нарушение регламента может быть подвергнуто расследованию и преследованию в дисциплинарном трибунале группой добросовестности легкой атлетики. После ознакомления с документом создается впечатление, что основной задачей IAAF является именно борьба с Российской Федерацией. По крайней мере, пункты, касающиеся запрета цветов, символов и так далее, самые подробные и обширные», - цитирует Истягину-Елисееву RT.



По мнению Истягиной-Елисеевой, подобная политика запретов IAAF - намеренная попытка унизить российских спортсменов.



