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В Общественной палате оценили принятый IAAF «Регламент участия нейтральных спортсменов»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Член Общественной палаты России Елена Истягина-Елисеева прокомментировала содержание «Регламента участия нейтральных спортсменов», установленного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) в качестве обязательного к исполнению для россиян на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

«В конце документа есть грозный пункт «Санкции», где сказано, что нарушение регламента может быть подвергнуто расследованию и преследованию в дисциплинарном трибунале группой добросовестности легкой атлетики. После ознакомления с документом создается впечатление, что основной задачей IAAF является именно борьба с Российской Федерацией. По крайней мере, пункты, касающиеся запрета цветов, символов и так далее, самые подробные и обширные», - цитирует Истягину-Елисееву RT.

По мнению Истягиной-Елисеевой, подобная политика запретов IAAF - намеренная попытка унизить российских спортсменов.

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