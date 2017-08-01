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Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФ

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых получили звание заслуженных мастеров спорта РФ. Информация об этом содержится в приказе министра спорта России Павла Колобкова.

В приказе перечислены спортсмены, которым будет присуждено это звание, в том числе Старых и Логинов. Напомним, что в прошлом сезоне эти спортсмены вернулись к выступлениям после дисквалификаций за допинг. Старых была дисквалифицирована на три года, Логинов – на два.

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