Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФ

Российские биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых получили звание заслуженных мастеров спорта РФ. Информация об этом содержится в приказе министра спорта России Павла Колобкова.

В приказе перечислены спортсмены, которым будет присуждено это звание, в том числе Старых и Логинов. Напомним, что в прошлом сезоне эти спортсмены вернулись к выступлениям после дисквалификаций за допинг. Старых была дисквалифицирована на три года, Логинов – на два.