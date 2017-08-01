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«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Карабаха».

В составе победителей отличились Дино Ндлову и Мичел.  У хозяев забил Зиги Бадибанга. Первый матч закончился со счетом 0:0. Таким образом, «Карабах» пробился в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов. Его соперник станет известен в пятницу после жеребьевки.

Лига чемпионов

Третий квалификационный раунд

Ответный матч

Матч

Шериф - Карабах - 1:2 (0:1)

Голы

Ндлову 45 (0:1). Мичел 86 (0:2). Бадибанга 90 (1:2 - пен.).

Судья:

Рой Рейншрейбер (Израиль)

Место и дата

01 августа 20:00, Шериф, Онлайн-трансляция

Первый матч – 0:0

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