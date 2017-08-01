«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов

читайте также

Дмитрий Чигринский: В первом матче ЦСКА не переиграл АЕК, но уехал с победой Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет в Москве в среду.

Виктор Гончаренко: Знаем, как играть дома против АЕКа (видео) Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

Георгий Щенников: ЦСКА нужно выходить в следующий раунд Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед ответным квалификационным матчем Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК рассказал о готовности команды.

Виктор Гончаренко: Дзагоев может сыграть полный матч с АЕКом, но есть опасность рецидива травмы Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности полузащитника Алана Дзагоева к ответному матчу с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.