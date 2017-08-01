«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов
между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Карабаха».
В составе победителей отличились Дино Ндлову и Мичел. У хозяев забил Зиги Бадибанга. Первый матч закончился со счетом 0:0. Таким образом, «Карабах» пробился в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов. Его соперник станет известен в пятницу после жеребьевки.
Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд
Ответный матч
Первый матч – 0:0
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