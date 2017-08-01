В сезоне 2017/2018 пройдут 11 мэйджоров и 11 миноров по Dota 2
Менеджер Team Secret Мэттью «Cyborgmatt» Бэйли в своем твиттере опубликовал список турниров сезона 2017/2018.
Dota 2 2017/2018. 11 minors, 11 majors. pic.twitter.com/qnVOFhkoBB— Matthew Bailey (@Cyborgmatt) 1 августа 2017 г.
Он также сообщил, что Valve не будет выдавать приглашения на The International 2018. Команды будут квалифицироваться на турнир через региональные отборочные и по заработанным очкам.
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