Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Зайзенбахер арестован в Киеве по подозрению в педофилии
Двукратный олимпийский чемпион
по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер был задержан в Киеве. Его подозревают
в педофилии.
«В связи с ордером на
задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и
интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии
и в Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в
своем доме в Киеве», - сказала представитель
Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн. Ее слова
приводит «Р-Спорт».
Спортсмену было предъявлено
обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек.
Он тренировал их в Вене в начале 2000-х годов. В этот период девушки были
младше 14 лет. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы.
56-летний Петер Зайзенбахер
завоевал золото на Олимпиадах 1984 и 1988 годов. На Играх 2012 года он тренировал
сборную Грузии, на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро – сборную Азербайджана.