RAMZES666 сыграет против Solo в матче всех звезд на The International 2017
Анонсированы составы команд матча всех звезд на The International 2017.
The International 2017 All-Star Match. #TI7 pic.twitter.com/o2s422sFdV— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 1 августа 2017 г.
Team Radiant: Роман «RAMZES666» Кушнарев, Саид Самаил «SumaiL» Хассан, Густав «s4» Магнуссон, Е «BoBoKa» Чжибяо, Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми.
Team Dire: Юхан «N0tail» Сундштайн, Амер «Miracle-» аль-Баркави, Саахил «UNiVeRsE» Арора, Ху «Kaka» Лянчжи, Алексей «Solo» Березин.
Матч состоится 10 августа. Победители заработают 100 000 долларов.
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