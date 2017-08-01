RAMZES666 сыграет против Solo в матче всех звезд на The International 2017

В сезоне 2017/2018 пройдут 11 мэйджоров и 11 миноров по Dota 2 Менеджер Team Secret Мэттью «Cyborgmatt» Бэйли в своем твиттере опубликовал список турниров сезона 2017/2018.

Solo: С момента, когда вышла Dota 2, моей целью было выиграть чемпионат мира от создателя игры Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью сайту организации рассказал о подготовке команды к The International 2017, о задаче на турнире, а также поведал о важности продления контрактов с организацией перед чемпионатом.