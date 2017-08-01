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RAMZES666 сыграет против Solo в матче всех звезд на The International 2017

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Анонсированы составы команд матча всех звезд на The International 2017.


Team Radiant: Роман «RAMZES666» Кушнарев, Саид Самаил «SumaiL» Хассан, Густав «s4» Магнуссон, Е «BoBoKa» Чжибяо, Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми.

Team Dire: Юхан «N0tail» Сундштайн, Амер «Miracle-» аль-Баркави, Саахил «UNiVeRsE» Арора, Ху «Kaka» Лянчжи, Алексей «Solo» Березин.

Матч состоится 10 августа. Победители заработают 100 000 долларов.

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