Станислава Комарова: Ефимова могла выиграть и стометровку брассом
Серебряный призер Олимпиады-2004 Станислава Комарова оценила
выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам
спорта.
«Результат действительно
очень высокий. Хорошо, что наша команда уже перестала верить в какие-то
приметы, перестала обвинять всех вокруг — ребята просто выходят и дают
результат. Я изначально надеялась, что медалей будет много, и в своих прогнозах
говорила даже про Климента Колесникова, которому не хватило всего восьми сотых
[секунды] до пьедестала. Между прочим, он 2000-го года рождения. Приятно, что у
нас растет смена.
Я считаю, что Юля (Ефимова) могла выиграть и стометровку
брассом. Наверное, ей помешали эмоции — даже ее выход на старт показал, что она
очень сильно волновалась. Хорошо, что на дистанции 200 метров она смогла от
этого отстраниться», - цитирует Комарову «Собеседник».
Напомним, в медальном зачете
Россия заняла третье место с 25 наградами. Три золота из завоеванных 11
российские спортсмены завоевали в плавании, причем в один день — 28 июля.