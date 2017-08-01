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Станислава Комарова: Ефимова могла выиграть и стометровку брассом

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Серебряный призер Олимпиады-2004 Станислава Комарова оценила выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта.

«Результат действительно очень высокий. Хорошо, что наша команда уже перестала верить в какие-то приметы, перестала обвинять всех вокруг — ребята просто выходят и дают результат. Я изначально надеялась, что медалей будет много, и в своих прогнозах говорила даже про Климента Колесникова, которому не хватило всего восьми сотых [секунды] до пьедестала. Между прочим, он 2000-го года рождения. Приятно, что у нас растет смена.

Я считаю, что Юля (Ефимова) могла выиграть и стометровку брассом. Наверное, ей помешали эмоции — даже ее выход на старт показал, что она очень сильно волновалась. Хорошо, что на дистанции 200 метров она смогла от этого отстраниться», - цитирует Комарову «Собеседник».

Напомним, в медальном зачете Россия заняла третье место с 25 наградами. Три золота из завоеванных 11 российские спортсмены завоевали в плавании, причем в один день — 28 июля.

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