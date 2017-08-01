«Манчестер Сити» отдал трех игроков в аренду «Жироне»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Французский форвард Франк Табану перешел в «Генгам». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Табану стал игроком «Генгама» Французский форвард Франк Табану перешел в «Генгам». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак», Навас вернулся в «Севилью», Коутиньо не перейдет в «Барселону». Главные новости дня

Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак», Навас вернулся в «Севилью», Коутиньо не перейдет в «Барселону». Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Защитник Максим Жавнерчик стал игроком минского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Жавнерчик стал игроком минского «Динамо» Защитник Максим Жавнерчик стал игроком минского «Динамо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.