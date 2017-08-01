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«Манчестер Сити» отдал трех игроков в аренду «Жироне»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Три игрока «Манчестер Сити» проведут следующий сезон в аренде в испанской «Жироне». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Сообщается, что в аренду отправились 20-летний испанский полузащитник Алеш Гарсия, 19-летний бразильский хавбек Дуглас Луис и 20-летний игрок средней линии, колумбиец Марлос Морено.

Напомним, что в следующем сезоне «Жирона» дебютирует в испанской примере.

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