«Манчестер Сити» отдал трех игроков в аренду «Жироне»
Источник: ФК «Манчестер Сити»Комментарии
Три игрока «Манчестер Сити»
проведут следующий сезон в аренде в испанской «Жироне». Об этом сообщает
официальный сайт английского клуба.
Сообщается, что в аренду
отправились 20-летний испанский полузащитник Алеш Гарсия, 19-летний бразильский
хавбек Дуглас Луис и 20-летний игрок средней линии, колумбиец Марлос Морено.
Напомним, что в следующем
сезоне «Жирона» дебютирует в испанской примере.
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