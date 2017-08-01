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«Ливерпуль» обыграл «Баварию» и вышел в финал Audi Cup

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира Audi Cup между «Баварией» и «Ливерпулем» завершился победой английского клуба. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Баварии».

В составе победителей отличились Садио Мане, Мохамед Салах и Даниэль Старридж. В финале «Ливерпуль» сыграет с мадридским «Атлетико». «Баварии» в матче за третье место будет противостоять «Наполи».

Audi Cup

Мюнхен (Германия)

«Бавария» - «Ливерпуль» - 0:3

Голы: Мане, 7, Салах, 34, Старридж, 83

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