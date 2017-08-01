«Ливерпуль» обыграл «Баварию» и вышел в финал Audi Cup
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/2 финала турнира Audi Cup между «Баварией»
и «Ливерпулем» завершился победой английского клуба. Итоговый счет матча – 3:0
в пользу «Баварии».
В составе победителей
отличились Садио Мане, Мохамед Салах и Даниэль Старридж. В финале «Ливерпуль»
сыграет с мадридским «Атлетико». «Баварии» в матче за третье место будет
противостоять «Наполи».
Audi Cup
Мюнхен (Германия)
«Бавария» - «Ливерпуль» -
0:3
Голы: Мане, 7, Салах, 34,
Старридж, 83
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