Неймар чуть не подрался с болельщиком «Барселоны»

Между нападающим «Барселоны» Неймаром и болельщиком команды чуть не произошла драка. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, инцидент произошел на одной из парковок «Барселоны». Болельщик нелицеприятно высказался о Неймаре и упрекнул бразильца за его вероятный переход в «ПСЖ». Игрок хотел применить к болельщику физическую силу, но Неймара удержали от этого его друзья.

Ранее стало известно, что в понедельник Неймар прилетел в Шанхай, где у него запланировано участие в коммерческих мероприятиях. Во вторник пребывание бразильца в Китае завершится, а в среду «Барселона» ждет его на тренировке.

Теперь ожидается, что Неймар прибудет в Париж в выходные, а подписание контракта состоится в начале следующей недели. Напомним, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.