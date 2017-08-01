Неймар чуть не подрался с болельщиком «Барселоны»
Между нападающим «Барселоны»
Неймаром и болельщиком команды чуть не произошла драка. Об этом сообщают
испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, инцидент
произошел на одной из парковок «Барселоны». Болельщик нелицеприятно высказался
о Неймаре и упрекнул бразильца за его вероятный переход в «ПСЖ». Игрок хотел
применить к болельщику физическую силу, но Неймара удержали от этого его
друзья.
Ранее стало известно, что в понедельник Неймар
прилетел в Шанхай, где у него запланировано участие в коммерческих
мероприятиях. Во вторник пребывание бразильца в Китае завершится, а в среду
«Барселона» ждет его на тренировке.
Теперь ожидается, что Неймар прибудет в Париж в выходные, а подписание контракта состоится в начале следующей недели. Напомним, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.