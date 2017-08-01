Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гурбан Гурбанов: Игроки «Карабаха» бились и одержали заслуженную победу

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против «Шерифа» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующую стадию.

«Мы ждали, что матч получится довольно тяжелым. Футболисты бились и одержали заслуженную победу. Поздравляю команду с выходом в раунд плей-офф турнира. Мы хотели играть на этом этапе и постараемся показать хорошую игру. Также благодарю болельщиков, которые поддержали нас», - цитирует Гурбанова azerisport.com.

Соперник «Карабаха» определится в ближайшую пятницу после жеребьевки.

Матч

Шериф - Карабах - 1:2 (0:1)

Голы

Ндлову 45 (0:1). Мичел 86 (0:2). Бадибанга 90 (1:2 - пен.).

Судья:

Рой Рейншрейбер (Израиль)

Место и дата

01 августа 20:00, Шериф, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают киевское «Динамо» фаворитом в противостоянии с «Янг Бойз»Сегодня состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и киевским «Динамо». Букмекеры считают фаворитом в двухматчевой дуэли украинский клуб.Букмекеры не сомневаются, что ЦСКА пройдет АЕКСегодня состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК. Букмекеры не сомневаются, что итоговую победу одержат представители России.ЦСКА – АЕК. Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча квалификации Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК.Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. ЦСКА – АЕК, «Аякс» - «Ницца» и другие матчиРезультаты ответных матчей третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионовОтветный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Карабаха».
Биатлон
Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФ
Футбол
«Атлетико» обыграл «Наполи» и вышел в финал Audi Cup
Футбол
Мутко поддержал идею вернуть вытрезвители во время ЧМ-2018
Футбол
Александр Бубнов: Не думаю, что «Динамо» надолго задержится внизу
все новости
Шериф
Шерифкалендарьстатистика
Карабах
Карабахкалендарьстатистика
Гурбан Гурбанов
Гурбан Гурбановвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости