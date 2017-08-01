Гурбан Гурбанов: Игроки «Карабаха» бились и одержали заслуженную победу

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после матча против «Шерифа» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1 и вышла в следующую стадию.

«Мы ждали, что матч получится довольно тяжелым. Футболисты бились и одержали заслуженную победу. Поздравляю команду с выходом в раунд плей-офф турнира. Мы хотели играть на этом этапе и постараемся показать хорошую игру. Также благодарю болельщиков, которые поддержали нас», - цитирует Гурбанова azerisport.com.

Соперник «Карабаха» определится в ближайшую пятницу после жеребьевки.