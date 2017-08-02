Борис Майоров: У Маркова в КХЛ был выбор, но он предпочел всем команду Билялетдинова
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о
возвращении известного защитника Андрея Маркова в нашу лигу.
- Марков вернулся в команду
Зинэтулы Билялетдинова, от которого и улетал в НХЛ 17 лет назад, - напоминает
Борис Майоров. - Не сомневаюсь, что у Андрея в КХЛ был выбор. И, конечно, он
предпочел другим клубам не просто Казань, а именно «Ак Барс» под руководством
Билялетдинова. Судя по всему, и условия клуба, и тренер его полностью
устраивают.
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