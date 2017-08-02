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Борис Майоров: У Маркова в КХЛ был выбор, но он предпочел всем команду Билялетдинова

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о возвращении известного защитника Андрея Маркова в нашу лигу.

- Марков вернулся в команду Зинэтулы Билялетдинова, от которого и улетал в НХЛ 17 лет назад, - напоминает Борис Майоров. - Не сомневаюсь, что у Андрея в КХЛ был выбор. И, конечно, он предпочел другим клубам не просто Казань, а именно «Ак Барс» под руководством Билялетдинова. Судя по всему, и условия клуба, и тренер его полностью устраивают.

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