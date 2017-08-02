Букмекеры не сомневаются, что ЦСКА пройдет АЕК

Сегодня состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим клубом АЕК. Букмекеры не сомневаются, что итоговую победу одержат представители России.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу ЦСКА в ответном матче – 1.53, на ничью – 4.00, на победу АЕК – 6.50.

Напомним, в первом матче армейцы победили со счетом 2:0. Букмекеры не принимают ставок на проход ЦСКА. Коэффициент на проход АЕК – 18.0.

Матч начнется в 20:00 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.



