Букмекеры не сомневаются, что ЦСКА пройдет АЕК
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится ответный
матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и греческим
клубом АЕК. Букмекеры не сомневаются, что итоговую победу одержат представители
России.
Согласно букмекерским
котировкам, коэффициент на победу ЦСКА в ответном матче – 1.53, на ничью – 4.00,
на победу АЕК – 6.50.
Напомним, в первом матче
армейцы победили со счетом 2:0. Букмекеры не принимают ставок на проход ЦСКА.
Коэффициент на проход АЕК – 18.0.
Матч начнется в 20:00 по
Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы можете здесь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически