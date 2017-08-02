Букмекеры считают киевское «Динамо» фаворитом в противостоянии с «Янг Бойз»

Сегодня состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и киевским «Динамо». Букмекеры считают фаворитом в двухматчевой дуэли украинский клуб.

В ответном матче шансы команд оцениваются как примерно равные. Коэффициент на победу «Янг Бойз» - 2.55, на победу «Динамо»- 2.65, на ничью – 3.55.

Напомним, в первом матче «Динамо» победило со счетом 3:1. Коэффициент на их проход – 1.11, на проход «Янг Бойз» - 6.80.