Букмекеры считают киевское «Динамо» фаворитом в противостоянии с «Янг Бойз»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится ответный
матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и
киевским «Динамо». Букмекеры считают фаворитом в двухматчевой дуэли украинский
клуб.
В ответном матче шансы
команд оцениваются как примерно равные. Коэффициент на победу «Янг Бойз» - 2.55,
на победу «Динамо»- 2.65, на ничью – 3.55.
Напомним, в первом матче «Динамо» победило со счетом 3:1. Коэффициент на их проход – 1.11, на проход «Янг Бойз» - 6.80.
Матч
Место и дата
02 августа 21:15, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция
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