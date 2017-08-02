Букмекеры считают, что «Аякс» пройдет «Ниццу»

Сегодня состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ниццей». Букмекеры считают, что у голландского клуба больше шансов на победу.

Победа «Аякса» в ответном матче оценивается коэффициентом 1.67, победа «Ниццы» - 4.80, ничья – 3.80. Напомним, первый матч завершился вничью – 1:1. Коэффициент на проход «Аякса» - 1.33, на проход «Ниццы» - 3.10.