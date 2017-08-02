Букмекеры считают, что «Аякс» пройдет «Ниццу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится ответный
матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Ниццей».
Букмекеры считают, что у голландского клуба больше шансов на победу.
Победа «Аякса» в ответном матче оценивается коэффициентом 1.67, победа «Ниццы» - 4.80, ничья – 3.80. Напомним, первый матч завершился вничью – 1:1. Коэффициент на проход «Аякса» - 1.33, на проход «Ниццы» - 3.10.
Матч
Место и дата
02 августа 21:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция
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