Аргентинский полузащитник Аскасибар близок к переходу в «Зенит»

Полузащитник аргентинского клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Фено Тарталья.

Журналист сообщил, что футболист согласился на переход. Клубы уже достигли договоренности о трансфере. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне 20-летний Сантьяго Аскасибар провел 26 матчей за «Индепендьенте».

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