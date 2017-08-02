Аргентинский полузащитник Аскасибар близок к переходу в «Зенит»
Источник: Twitter.comКомментарии
Полузащитник аргентинского
клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар в ближайшее время станет игроком
«Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Фено Тарталья.
Журналист сообщил, что футболист согласился на переход. Клубы уже достигли договоренности о трансфере. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне 20-летний Сантьяго Аскасибар провел 26 матчей за «Индепендьенте».
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