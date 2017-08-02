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Аргентинский полузащитник Аскасибар близок к переходу в «Зенит»

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник аргентинского клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Фено Тарталья.

Журналист сообщил, что футболист согласился на переход. Клубы уже достигли договоренности о трансфере. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. В прошедшем сезоне 20-летний Сантьяго Аскасибар провел 26 матчей за «Индепендьенте».

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