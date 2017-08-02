Диего Коста рассматривает возможность перехода в «Милан»
Источник: Sky Sport ItaliaКомментарии
Форвард «Челси» Диего Коста
может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Sky Sport Italia, нападающий готов
рассмотреть такой вариант. Это связано с работой агента Жорже Мендеша, который
плотно работает с «Миланом» этим летом. Впрочем, Коста хотел бы перейти в «Атлетико»,
но не может из-за запрета на трансферы. «Милан», в свою очередь, не согласен
арендовать игрока на один сезон, чтобы тот потом перешел в «Атлетико». Ранее
стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте не заинтересован в
нападающем.
В прошедшем сезоне
28-летний Диего Коста провел 42 матча и забил 22 мяча при восьми голевых
передачах.
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