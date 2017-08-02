Диего Коста рассматривает возможность перехода в «Милан»

Форвард «Челси» Диего Коста может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, нападающий готов рассмотреть такой вариант. Это связано с работой агента Жорже Мендеша, который плотно работает с «Миланом» этим летом. Впрочем, Коста хотел бы перейти в «Атлетико», но не может из-за запрета на трансферы. «Милан», в свою очередь, не согласен арендовать игрока на один сезон, чтобы тот потом перешел в «Атлетико». Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Антонио Конте не заинтересован в нападающем.

В прошедшем сезоне 28-летний Диего Коста провел 42 матча и забил 22 мяча при восьми голевых передачах.