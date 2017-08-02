У Унаса растяжение лодыжки

Стали известны подробности по поводу травмы полузащитника «Наполи» Адама Унаса.

Напомним, что Унас получил травму в матче Audi Cup против «Атлетико» (1:2) после фола от Диего Година, после которого тот был удален. Как сообщает Football Italia, у Унаса растяжение правой лодыжки.

Также сообщается, что завтра французу предстоит пройти медобследование. Впрочем, есть основания полагать, что повреждение оказалось не слишком серьезным.

Напомним, что 20-летний Адам Унас нынешним летом перешел в «Наполи» из «Бордо».