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У Унаса растяжение лодыжки

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Стали известны подробности по поводу травмы полузащитника «Наполи» Адама Унаса.

Напомним, что Унас получил травму в матче Audi Cup против «Атлетико» (1:2) после фола от Диего Година, после которого тот был удален. Как сообщает Football Italia, у Унаса растяжение правой лодыжки.

Также сообщается, что завтра французу предстоит пройти медобследование. Впрочем, есть основания полагать, что повреждение оказалось не слишком серьезным.

Напомним, что 20-летний Адам Унас нынешним летом перешел в «Наполи» из «Бордо».

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