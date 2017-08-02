У Унаса растяжение лодыжки
Источник: Football ItaliaКомментарии
Стали известны подробности
по поводу травмы полузащитника «Наполи» Адама Унаса.
Напомним, что Унас получил
травму в матче Audi Cup против «Атлетико» (1:2) после фола от Диего
Година, после которого тот был удален. Как сообщает Football Italia, у Унаса
растяжение правой лодыжки.
Также сообщается, что завтра
французу предстоит пройти медобследование. Впрочем, есть основания полагать,
что повреждение оказалось не слишком серьезным.
Напомним, что 20-летний Адам Унас нынешним летом перешел в
«Наполи» из «Бордо».
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