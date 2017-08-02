«Интер» хочет подписать Дракслера в обмен на Жоау Мариу
Источник: Corriere dello SportКомментарии
Миланский «Интер» проявляет
интерес к полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру. Об этом сообщают итальянские
СМИ.
Как информирует Corriere dello Sport, немец является
главной трансферной целью «Интера». В то же время «ПСЖ» интересуется Жоау
Мариу. Возможно, клубы обменяются игроками.
В прошедшем сезоне
23-летний Юлиан Дракслер провел 39 матчей за «ПСЖ» и забил десять мячей при
пяти голевых передачах.
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