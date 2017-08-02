Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА- : -АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Интер» хочет подписать Дракслера в обмен на Жоау Мариу

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, немец является главной трансферной целью «Интера». В то же время «ПСЖ» интересуется Жоау Мариу. Возможно, клубы обменяются игроками.

В прошедшем сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 39 матчей за «ПСЖ» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Коста рассматривает возможность перехода в «Милан»Форвард «Челси» Диего Коста может стать игроком «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.Аргентинский полузащитник Аскасибар близок к переходу в «Зенит»Полузащитник аргентинского клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар в ближайшее время станет игроком «Зенита». Об этом в своем твиттере сообщил аргентинский журналист Фено Тарталья.«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Вилков рассудит «Зенит» и «Спартак», Навас вернулся в «Севилью», Коутиньо не перейдет в «Барселону». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Маурисио близок к подписанию контракта с «Динамо»Бывший полузащитник «Терека» (ныне «Ахмат») и «Зенита» Жозе Маурисио близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
Дзюдо
Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо Зайзенбахер арестован в Киеве по подозрению в педофилии
Футбол
«Карабах» обыграл «Шериф» и вышел в четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов
Биатлон
Логинов и Старых, ранее дисквалифицированные за допинг, стали заслуженными мастерами спорта РФ
Футбол
«Атлетико» обыграл «Наполи» и вышел в финал Audi Cup
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Мариу
Мариувсе новости
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслервсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы