«Интер» хочет подписать Дракслера в обмен на Жоау Мариу

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику «ПСЖ» Юлиану Дракслеру. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, немец является главной трансферной целью «Интера». В то же время «ПСЖ» интересуется Жоау Мариу. Возможно, клубы обменяются игроками.

В прошедшем сезоне 23-летний Юлиан Дракслер провел 39 матчей за «ПСЖ» и забил десять мячей при пяти голевых передачах.